Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 janvier 2010 08:01 30. janvier 2010 - 08:01

Berne - Un joueur domicilié en Suisse alémanique a décroché la timbale vendredi soir à l'Euro Millions. Pour avoir coché les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles, il empoche 42,796 millions de francs, a indiqué la Loterie Romande.

C'est la sixième fois qu'une personne résidant en Suisse remporte le gros lot, la dernière remontant au 7 décembre 2007. Parmi ces heureux joueurs, c'est un Portugais de 38 ans habitant à Sierre (VS) qui a gagné la plus grosse somme, en avril 2005: 99 millions de francs, a précisé la loterie alémanique Swisslos.

L'Euro Millions a été mis sur pied en 2004. En plus de la Suisse, huit autres pays y participent: la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, la Belgique, l'Irlande, et l'Autriche.

Neuer Inhalt Horizontal Line