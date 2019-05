Le parti souverainiste du Premier ministre hongrois Viktor Orban a remporté une écrasante victoire aux élections européennes de dimanche, avec 52,3% des suffrages. Il devance de plus de 35 points l'opposition de centre gauche.

Selon un décompte réalisé sur la quasi-totalité des bulletins et publié dimanche par la presse pro-gouvernementale, le parti national-conservateur Fidesz de M. Orban améliore le score qu'il avait réalisé aux élections européennes de 2014 (51%) et distance très largement le parti de centre gauche DK, donné à 16,3%.

Le jeune parti libéral Momentum, pour sa première participation au scrutin européen, devient la troisième force du pays et fait son entrée au Parlement de Strasbourg avec 9,7% des voix.

Recul du Jobbik

Le Parti socialiste recule de plus de quatre points, à 6,6% des suffrages, et le parti d'extrême droite Jobbik perd pour sa part plus de la moitié de ses électeurs: il obtient 6,5% des voix, contre 14,7% en 2014. Le parti écologiste LMP perd le siège dont il disposait, sur les 21 alloués à la Hongrie.

Le score dont est crédité M. Orban, au pouvoir depuis 2010, est conforme aux pronostics établis tout au long de la campagne. Il reste toutefois en-deçà du record de 56% qu'il avait réalisé aux Européennes de 2009.

La participation électorale, de 41,7% juste avant la fermeture des bureaux de vote, est supérieure au record du scrutin européen de 2004, l'année de l'entrée de la Hongrie dans l'UE, où elle avait atteint 38,5%.

Suspendu par le Parti populaire européen (PPE, droite) en raison de ses attaques contre Bruxelles, M. Orban entend jouer un rôle majeur dans la recomposition de la droite européenne. Le dirigeant souverainiste a multiplié les contacts avec Matteo Salvini, le FPÖ autrichien et le PiS polonais. Il n'exclut pas de claquer la porte du PPE si la droite modérée refuse de s'allier aux "partis patriotiques de droite" à l'issue du scrutin.

Neuer Inhalt Horizontal Line