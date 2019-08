L'équipe de Suisse a perdu toutes ses chances de remporter une médaille aux Européens de Rotterdam.

Au contraire de Steve Guerdat et Martin Fuchs lesquels, sur le plan individuel, font partie des meilleurs.

Le Jurassien (sur Bianca) et le Zurichois (sur Clooney) ont signé un sans faute jeudi, ce qui place le champion olympique 2012 et no 1 mondial au deuxième rang général derrière Ben Maher (GBR), et son acolyte au septième. Les positions individuelles sont très serrées puisque les neuf premiers se tiennent tous en une barre. Il y aura encore trois épreuves au programme pour désigner le champion d'Europe.

Les deux bons parcours de Guerdat et Fuchs n'ont toutefois pas suffi à la Suisse, qui doit déplorer les ratés de Niklaus Rutschi (17 points sur Cardano) et de Paul Estermann (20 points sur Lord Pepsi). L'équipe figure au septième rang avec un total de 26,83, soit loin du podium actuellement occupé par la Belgique (11,07), l'Allemagne (12,22) et la Grande-Bretagne (13,41).

