Quatre bateaux suisses disputeront dimanche une finale des championnats d'Europe sur le Rotsee, comme l'espérait la Fédération nationale avant le début de ces joutes.

Parmi les qualifiés se trouvent la Vaudoise Frédérique Rol ainsi que son "compatriote" Barnabé Delarze.

L'objectif de Swiss Rowing (deux médailles) est à portée de rame, Frédérique Rol/Patricia Merz en deux de couple poids légers et Jeannine Gmelin en skiff ayant signé le meilleur temps des demi-finales. Le deux de couple Roman Röösli/Barnabé Delarze a lui terminé deuxième de sa série.

Gmelin a fait forte impression, arrivant en tête à tous les intermédiaires pour reléguer, au final, sa dauphine Lisa Scheenaard (NED) à 1''43. La Zurichoise de 28 ans, tenante du titre, a également pris 2''14 sur l'Autrichienne Magdalena Lobnig, à laquelle elle avait concédé plus de huit secondes voici trois semaines à Duisbourg. "J'ai pu mettre en pratique ce que je réussis à l'entraînement, s'est réjoui Gmelin. Je suis confiante et je pense avoir encore de la marge."

Rol et Merz ont dû plus batailler, devançant les Italiennes Valentina Rodini/Giulia Mignemi de 45 centièmes. "Nous avons pu aller à notre rythme et cette victoire nous donne de l'énergie pour la finale", a commenté la Vaudoise.

Röösli/Delarze ont eux terminé à 1''1 des Polonais Fabian Baranski/Miroslaw Zietarski.

Le quatrième aviron finaliste est celui du skiff poids léger féminin (discipline non olympique) de la Genevoise Sofia Meakin.

