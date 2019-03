Arsenal s'est qualifié avec brio pour les quarts de finale de l'Europa League. Granit Xhaka et ses collègues ont battu Rennes 3-0 à l'Emirates, gommant ainsi le revers subi en Bretagne (3-1).

Les Gunners ont fait l'essentiel durant le premier quart d'heure, avec des buts d'Aubameyang (5e) et Maitland-Niles (15e). Les visiteurs ont connu quelques bons moments après le thé, mais la seconde réussite d'Aubameyang leur a coupé les ailes (72e). Il n'y aura ainsi aucun club de Ligue 1 au rendez-vous des quarts de finale dans les deux compétitions européennes, et six représentants de Premier League!

Chelsea a facilement composté son billet puisque les Londoniens ont gagné 5-0 à Kiev contre le Dynamo, qu'ils avaient déjà battu 3-0 à l'aller. Les espoirs ukrainiens de réussir une remontée ont été rapidement douchés. Olivier Giroud, auteur d'un triplé (5e/33e/59e), a été le grand artisan du net succès des visiteurs. Les autres réussites ont été inscrites par Alonso (45e) et Hudson-Odoi (78e).

Eintracht Francfort a réussi une belle performance en allant se qualifier à Milan aux dépens de l'Inter, battu 1-0 sur une réussite de Jovic dès la 6e. Le score était resté nul et vierge à l'aller. Les Allemands dirigés par Adi Hütter, ex-entraîneur de YB, ont évolué sans Gelson Fernandes, suspendu.

Bourreau du FC Zurich au tour précédent, Naples continue son parcours, malgré une défaite 3-1 à Salzbourg. Les Italiens avaient pris une option décisive en s'imposant 3-0 chez eux.

