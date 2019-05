Chelsea a remporté l'Europa League. En finale à Bakou, les hommes de Maurizio Sarri ont battu Arsenal 4-1. Pour sans doute son dernier match avec les Blues, Eden Hazard s'est montré décisif.

Le Belge, qui devrait partir au Real Madrid cet été, a marqué les deux derniers buts de son équipe (65e sur penalty, 72e) et il a offert le deuxième à Pedro (60e). Le premier avait été l'oeuvre de Giroud sur un centre d'Emerson (49e). Arsenal a dû se contenter de sauver l'honneur par Iwobi (69e) juste après être entré en jeu.

Plus réaliste, et surtout plus solide défensivement, Chelsea a mérité son succès construit après la pause. Arsenal, qui court après un trophée européen depuis la Coupe des Coupes 1994, a une fois encore déçu. Granit Xhaka et ses collègues ne joueront donc pas la Ligue des champions la saison prochaine.

La première mi-temps n'a guère apporté d'émotions. Les deux équipes se sont livrées à un long round d'observation. Nerveuses, prudentes, elles ont balbutié leur jeu, avec un gros déchet technique.

Au bout de ces ternes 45 minutes initiales, trois occasions: une frappe lourde de Xhaka juste au-dessus de la barre (28e) pour Arsenal, puis un tir croisé d'Emerson sauvé par Cech (34e) sur le premier essai cadré de la rencontre côté Chelsea et une tentative de Giroud également stoppée par le portier tchèque des Gunners (39e).

Heureusement pour le spectacle, le spectre d'un 0-0 s'évanouissait dès la reprise, et les buts s'empilaient! Un centre de la gauche d'Emerson était converti d'une tête plongeante par Giroud pour son 11e but de la compétition (49e). Par comparaison, le Français, ancien d'Arsenal faut-il le rappeler, n'a marqué que deux fois en Premier League lors de la saison écoulée...

La réaction attendue des Gunners ne venait pas. Au contraire, après un ballon perdu à la relance, Chelsea doublait son avantage par Pedro, bien servi par Hazard (60e). Le Belge assommait Arsenal cinq minutes plus tard en transformant un penalty.

Iwobi, à peine entré sur la pelouse, redonnait pourtant un brin d'espoir aux siens (69e). Mais l'incroyable fragilité défensive des hommes d'Unai Emery causait encore leur perte: trois minutes plus tard, Hazard, servi par Giroud, signait le 4-1.

Cette première finale anglaise de la semaine, avant celle de la Ligue des champions, ne méritait peut-être pas ce qualificatif. Au coup d'envoi, il n'y avait en effet qu'un seul joueur anglais sur la pelouse, à savoir Maitland-Niles du côté d'Arsenal.

Neuer Inhalt Horizontal Line