La campagne d'Europa League des Young Boys a démarré par une courte défaite au Portugal. Les Bernois se sont en effet inclinés 2-1 au stade du Dragon face au FC Porto.

Le Brésilien Soares a inscrit les deux réussites des Portugais (8e/29e), alors que YB avait égalisé sur un penalty obtenu par Assalé et converti par Nsame (15e). C'est avant le thé que les visiteurs ont perdu la rencontre, car leur seconde période a été d'un meilleur tonneau. Garcia a même failli égaliser (71e) et les visiteurs ont dominé en vain toute la phase finale du match.

Les champions de Suisse, et surtout leur secteur défensif, ont par contre semblé un peu légers lors des 45 minutes initiales. Le 3-4-3 choisi par Gerardo Seoane a parfois paru à la limite de la rupture quand les Portugais ont combiné et accéléré. Bürgy et Zesiger, notamment, n'ont pas donné toutes les garanties de solidité.

Au vu de leur performance en seconde mi-temps, les Bernois peuvent nourrir quelques regrets. Le nul n'était pas si loin sur la pelouse d'un adversaire au pedigree européen réputé. Porto, tout de même quart de finaliste de la Ligue des champions au printemps, constitue peut-être leur adversaire le plus difficile dans ce groupe G dans lequel les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont battu 1-0 le Feyenoord Rotterdam de Jaap Stam.

