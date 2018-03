Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 juillet 2011 22:42 14. juillet 2011 - 22:42

Football - Thoune a entamé sa campagne européenne sur une note positive. Les Bernois ont fait 0-0 en Albanie au 2e tour qualificatif de l'Europa League.

Le FC Thoune a ainsi obtenu le résultat qu'il recherchait. L'équipe de Bernard Challandes a su résister aux attaques de Vllaznia Shkoder et semble en mesure d'obtenir son passage au tour suivant lors du retour, prévu jeudi 21 juillet dès 19h30 dans la nouvelle Arena Thun, où l'entrée sera gratuite.

Ce score nul et vierge laisse effectivement toutes leurs chances aux Bernois avant le retour. Mais avant de songer à ce rendez-vous, ils entameront dimanche le championnat d'Axpo Super League avec un déplacement à Genève contre Servette.

Par ailleurs, Fulham s'est imposé 3-1 à Belfast contre les Crusaders. Si Philippe Senderos est resté sur le banc des remplaçants, un autre Suisse a été titularisé pour le club londonien: il s'agit de Kerim Frei (17 ans), un milieu de terrain formé à Grasshopper et qui fait partie de l'Académie de Fulham depuis janvier 2010.

Il avait effectué sa première apparition avec les professionnels voici une semaine, en entrant à la 71e lors du nul obtenu par les Anglais à Runavik (Féroé) au 1er tour qualificatif retour. Son contrat avec Fulham court jusqu'en 2013.

Neuer Inhalt Horizontal Line