L'Autrichien Matthias Schwab et le Français Mike Lorenzo-Vera occupent conjointement la tête au terme du 1er tour de l'Omega European Masters à Crans-Montana. Les Suisses sont plus loin.

Les deux leaders ont rendu une carte de 63, soit sept coups sous le par. Ils comptent un coup d'avance sur leurs premiers poursuivants, le Finlandais Mikko Korhonen et le Suèdois Sebastien Söderberg.

Plusieurs des grands favoris se trouvent en embuscade, pas trop loin. L'Anglais Tommy Fleetwood (66) et l'Espagnol Sergio Garcia (67) ont été les plus en vue. Mais les Anglais Lee Westwood et Luke Donald, l'inoxydable Espagnol Miguel Angel Jimenez et le Nord-Irlandais Rory McIlroy suivent avec une carte de 68.

McIlroy, qui compte quatre victoires en Grand Chelem, a effectué un parcours contrasté, avec six birdies mais trois bogeys. Double tenant du titre, l'Anglais Matthew Fitzpatrick a dû se contenter d'un tour en 69, mais ses chances ne sont pas évaporées pour autant.

Les Suisses n'ont comme prévu pas pu se hisser en haut du leaderboard. Deux d'entre eux, le Genevois Raphaël de Sousa et le Saint-Gallois Mathias Eggenberger ont tourné dans le par (70) et se trouvent pour l'instant du bon côté du cut. Il y a un an, tous les Suisses avaient été éliminés après deux des quatre tours.

