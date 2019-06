L'ex-conseiller communal de Val-de-Ruz (NE), Claude-Henri Schaller, a dû s'expliquer mardi devant la justice. Un promoteur immobilier l'accuse d'avoir lié l'octroi d'un permis de construire au règlement de ses dettes fiscales, ce qui est illégal.

On reproche à Claude-Henri Schaller, renvoyé devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, "sa bonne gestion", a déclaré son avocat. Le prévenu a "voulu protéger les derniers publics contre une ardoise qui se dessinait", a expliqué Me Gérard Bosshart. Le prévenu est accusé de contrainte, de tentative de contrainte et d'abus d'autorité

Selon la défense, Jean-Luc Pieren - le plaignant - fait "preuve de mauvaise foi et abuse du droit de plainte. Il cherche à obtenir une revanche contre Claude-Henri Schaller. Il a rompu les pourparlers lors de séances de conciliation où dans un premier temps, il s'était pourtant engagé à retirer sa plainte".

Selon l'avocat de la défense, la preuve, que le dossier n'a pas été bloqué à cause de l'ex-conseiller communal, est que des oppositions au permis de construire de six villas n'ont toujours pas été levées actuellement. Claude-Henri Schaller est accusé pour des faits qui auraient eu lieu entre 2014 et 2015.

Se prémunir de problèmes

"La garantie bancaire était liée à un contrat d'équipement uniquement", a ajouté Claude-Henri Schaller. Ce dernier a rappelé que le Service d'aménagement du territoire a stipulé en 2009 déjà que le permis de construire dans ce projet ne pourra être réalisé qu'une fois la route équipée.

"La commune n'a aucune compétence en matière de contentieux fiscal", a ajouté l'ex-conseiller communal. L'office du contentieux voulait que Jean-Luc Pieren, le plaignant, assainisse sa situation. "Cela aurait permis de lever les charges qui grevaient son terrain", a-t-il précisé en expliquant que si toutes les poursuites contre M. Pieren n'avaient pas été levées, l'office du contentieux aurait pu déposer des hypothèques légales.

François Cuche, conseiller communal de Val-de-Ruz depuis 2012, a été entendu comme témoin. Il a expliqué que si la commune a exigé cette garantie bancaire, c'est parce qu'elle "voulait se prémunir de tout problème futur, en particulier financier".

Si au final Jean-Luc Pieren n'avait pas réalisé l'équipement demandé, "on aurait dû solliciter un crédit au Conseil général qui n'aurait pas manqué de nous tancer", a expliqué le conseiller communal. François Cuche a d'ailleurs ajouté que l'exécutif de Val-de-Ruz avait été d'accord avec les propositions de Claude-Henri Schaller.

De mèche

Pour l'avocat de Jean-Luc Pieren, l'analyse est radicalement différente. "Claude-Henri Schaller a tenté d'entraver la construction en liant l'octroi du permis de construire au remboursement de dettes", a expliqué Frédéric Hainard.

Selon lui, la "garantie demandée pour le contrat d'équipement ne peut être exigée que pour le constructeur et pas envers celui qui dépose le permis de construire", a ajouté Frédéric Hainard. L'avocat précise que la commune n'a d'ailleurs jamais fixé la hauteur de la garantie.

Pour Jean-Luc Pieren, Claude-Henri Schaller et le chef cantonal des contentieux étaient "de mèche" et devaient se douter que ma compagne avait de l'argent. C'est pourquoi, ils ont posé cette exigence bancaire".

Amende de 10'000 francs

Selon le Ministère public, Claude-Henri Schaller aurait obligé Jean-Luc Pieren à verser à la commune de Val-de-Ruz près de 200'000 francs afin d'obtenir la délivrance du permis de construire. L'ex-chef du dicastère Institutions, développement économique, personnel et finances a tenté ensuite d'obtenir aussi le paiement du solde de ses arriérés fiscaux.

En cas de condamnation du prévenu, le Ministère public requiert une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 200 francs (total de 10'000 francs) avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à titre de peine additionnelle à une amende de 2000 francs et au paiement des frais de la cause.

L'avocat de Jean-Luc Pieren réclame la même chose, en plus de conclusions civiles à charge du prévenu pour un montant de 400'000 francs. La défense veut un acquittement. Le verdict sera rendu le 25 juin.

Claude-Henri Schaller est depuis la mi-2015 chef du Service de l'économie et de l'emploi du Jura.

