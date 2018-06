Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 juin 2018 18:41 28. juin 2018 - 18:41

Condamnée en 2015, puis acquittée pour légitime défense, une Zurichoise âgée de 37 ans écope finalement de six ans de prison pour avoir tué son compagnon. La Cour suprême zurichoise l'a reconnue coupable jeudi de meurtre. Les faits remontent à 2012.

En novembre 2012, la prévenue, La Suissesse, instructrice de fitness, avait tiré cinq coups de feu sur son ami brésilien, un sportif de combat catégorie poids lourd surnommé "Godzilla". L'homme la menaçait et la frappait.

Excès de légitime défense

En mars 2015, le tribunal de district de Zurich avait infligé une peine de cinq ans de prison à l'accusée pour meurtre. Les quatrième et cinquième coups de feu avaient été tirés alors que l'homme était au sol et sans défense. Ils ne relevaient plus de la légitime défense, avait estimé la Cour.

Un an plus tard, la Cour suprême zurichoise acquittait la prévenue, estimant qu'elle avait fait preuve d'un "excès excusable de légitime défense", même si cela ne changeait rien au fait qu'elle avait tué un homme. Elle était "en mode survie", selon le jugement de 2016.

Jugement cassé par le TF

Le procureur a toutefois fait remonter le cas jusque devant le Tribunal fédéral. Les juges de Mon Repos ont cassé le jugement de seconde instance en octobre 2017, estimant que l'excès de légitime défense ne peut plus profiter à l'accusée, une fois l'agresseur à terre.

Jeudi, la Cour suprême zurichoise a donc réévalué le cas. Ce nouveau procès a abouti à la condamnation de la prévenue pour meurtre. Le Ministère public réclamait onze ans de prison. La défense demandait une fois de plus l'acquittement.

Neuer Inhalt Horizontal Line