Le projet de message sur la coopération internationale 2021-2024 inquiète un expert onusien. Au terme d'une visite de dix jours en Suisse, Saad Alfarargi a également relevé mercredi des violations de la Convention sur les droits des personnes handicapées.

Le rapporteur spécial sur le droit au développement est préoccupé par une possible "modification des priorités de la Suisse" en terme de coopération internationale. Mis récemment en consultation, le projet de message du Conseil fédéral établit les intérêts de la Suisse et les avantages relatifs pour la Suisse au niveau international comme critères de l'aide humanitaire et de l'aide au développement.

La réduction du taux de cette assistance que Berne prévoit sur cette période inquiète également le rapporteur spécial. Il en "appelle à la Suisse pour qu'elle honore son engagement" de 0,7% de son revenu national brut (RNB) pour l'aide publique au développement, comme le prévoient les Objectifs de développement durable (ODD).

En revanche, il a félicité la Suisse pour l'intégration des jeunes migrants et réfugiés dans le système éducatif et pour l'accompagnement des réfugiés âgés et autres résidents à long terme d'origine étrangère. Les initiatives pour évaluer l'écart de rémunération des sexes dans le secteur privé ont aussi été saluées.

M. Alfarargi a déploré le manque de données sur les types de handicap dans l'emploi et l'éducation au niveau cantonal. "Je suis également préoccupé par le fait que les enfants handicapés ne sont pas systématiquement intégrés dans le système éducatif général dans tous les cantons", a-t-il ajouté. De même, l'aide à la recherche d'un emploi pour les personnes handicapées ne devrait pas être pilotée par les responsables de l'assurance sociale, selon lui.

Rapport prévu dans un an

Ces approches violent la convention des droits des personnes handicapées. M. Alfarargi a souligné que les stéréotypes liés au genre restaient largement répandus en Suisse. Et de dénoncer que les femmes sont encore peu représentées dans les postes de direction, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

De nombreuses femmes occupent des emplois peu rémunérés, dit-il. "La Suisse doit prendre des mesures supplémentaires pour remédier à ces inégalités persistantes", a dit ce spécialiste. Il a rencontré des fonctionnaires, des acteurs du développement international et des représentants de la société civile à Berne, Bienne, Lugano et Zoug.

Cette visite était la seconde dans un Etat membre depuis qu'il est rapporteur spécial. Il rendra un rapport dans un an au Conseil des droits de l'homme à Genève.

