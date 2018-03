Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Natation - Swann Oberson est la première nageuse suisse à remporter un titre au championnat du monde. A quelques jours de son 25e anniversaire, la Genevoise est devenue championne du monde du 5 km à Shanghai.

Oberson a battu après plus d'une heure de course dans le plan d'eau libre de Jinshan City Beach la Française Aurélie Muller de 0''4 et l'Américaine Ashley Twichell de 0''5. La Genevoise s'est accomodée de la température élevée de l'eau (30 degrés) comme mardi dernier lorsqu'elle s'était classée 9e des 10 km et avait ainsi assuré à la Suisse une place aux Jeux olympiques de Londres sur la distance.

Depuis près d'un an, Swann Oberson s'entraîne à Würzburg en Bavière avec le groupe du multiple champion du monde et d'Europe Thomas Lurz. Jusque-là, le plus grand succès de la Romande était constitué par sa victoire en Coupe du monde à Dubai l'automne dernier. Lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, elle s'était assuré un diplôme avec une sixième place.

Depuis l'instauration des Championnats du monde en 1973, la Suisse a remporté cinq médailles mais jamais l'or. La dernière médaille pour la Suisse aux Mondiaux datait de quatre ans à Melbourne grâce à Flavia Rigamonti. La Tessinoise avait pris la deuxième place du 1500 m libre.

