L'explosion survenue jeudi dans une usine chimique dans l'est de la Chine a fait au moins 44 morts, selon un nouveau bilan revu à la hausse et annoncé par les médias officiels. Au moins 90 autres personnes ont en outre été gravement blessées.

Un précédent bilan faisait état d'au moins six morts et 30 blessés graves. La déflagration s'est produite à 14h48, heure locale, (07h48 en Suisse) dans l'entreprise Tianjiayi Chemical, à Yancheng, dans la province du Jiangsu. Elle a soufflé des bâtiments de l'usine, endommagé des habitations et projeté un énorme panache de fumée dans le ciel.

La catastrophe a eu lieu à la suite d'un incendie dans une usine d'engrais, a précisé l'agence officielle Chine nouvelle, qui cite les autorités locales. Des ouvriers ont été pris au piège lorsque l'explosion a provoqué l'effondrement de bâtiments aux alentours.

Des vidéos diffusées par les médias chinois ont montré la formation d'une énorme boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de haut, ainsi qu'une épaisse colonne de fumée grise s'échappant d'un site industriel. Jeudi soir, une grande lueur continuait d'illuminer le ciel, selon un journaliste de l'AFP sur place.

