Le sinistre a frappé un centre commercial de Floride. Des bâtiments ont été éventrés et de nombreux gravats jonchaient la route.

Une spectaculaire explosion dans une zone commerciale a fait 21 blessés dans la ville de Plantation en Floride, d'après les pompiers. Les médias précisent que le sinistre a frappé un centre commercial et ont montré des images impressionnantes de bâtiments éventrés.

Deux des blessés sont dans un état grave, a déclaré Joel Gordon, le chef adjoint des pompiers de la ville de Plantation, à près de cinquante kilomètres de Miami, dans le sud de la Floride. Leurs jours ne sont cependant pas en danger, a précisé Jessica Ryan, une responsable de la police de Plantation. Une salle de gym a été particulièrement frappée. Il y avait des gens à l'intérieur lors de l'explosion, a précisé le responsable des pompiers.

"A ce stade je peux dire que personne n'a été tué", a-t-il souligné, expliquant que les soldats du feu étaient "soulagés" par ce bilan. "Cela aurait pu être bien pire". Il a refusé de confirmer à ce stade qu'une fuite de gaz était à l'origine de l'explosion. Les pompiers avaient fait état plus tôt d'une "explosion de gaz" dans un tweet.

"Nous avons constaté des fuites de gaz en arrivant (...) mais je ne peux pas confirmer que ce soit la cause ou non", a déclaré M. Gordon. "Nous avons eu une explosion dans le centre où se trouvait la salle de gym", a-t-il précisé. Une vue aérienne montrait le toit d'un grand bâtiment en partie éventré et des vitres soufflées. Le parking était couvert de gravats.

Les secours fouillaient toujours les lieux en début d'après-midi alors que la zone avait été bouclée par la police. "Nous pensons que nous avons retrouvé tout le monde" après des signalements initiaux de personnes disparues mais les recherches continuent, a précisé M. Gordon.

