Une explosion s'est produite samedi lors d'un rassemblement politique à Addis-Abeba. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed, qui venait d'y prononcer un discours.

Un responsable du comité organisateur du meeting a déclaré qu'une grenade avait été lancée en direction de la tribune où Abiy Ahmed venait de s'exprimer. "C'était une grenade. Quelqu'un a tenté de la lancer sur la tribune où se trouvait le Premier ministre", a expliqué Seyoum Tesho.

Pour le Premier ministre, cette explosion était "une tentative manquée des forces qui ne veulent pas d'une Ethiopie unie".

Débuts calmes

Le rassemblement avait pourtant débuté dans le calme. Des spectateurs brandissaient des drapeaux du Front de libération oromo (OLF), un groupe armé rebelle, et une ancienne version du drapeau éthiopien, symbole des manifestations antigouvernementales. La police, qui par le passé arrêtait quiconque agitait de tels drapeaux, laissait cette fois faire.

Dans son discours, M. Abiy, vêtu d'un tee-shirt vert et d'un chapeau, a exprimé sa gratitude à la foule et a vanté les vertus de l'amour, de l'harmonie et du patriotisme. "L'Éthiopie sera à nouveau au sommet et les fondations en seront l'amour, l'unité et le rassemblement", a-t-il notamment déclaré.

Après l'explosion, des dizaines de personnes ont envahi la scène, et commencé à lancer des objets divers vers la police en criant: "A bas, à bas Woyane" ou "Woyane voleur", en référence au surnom péjoratif utilisé pour qualifier le gouvernement. Des échauffourées ont commencé à éclater entre spectateurs et des pierres ont été lancées en direction des journalistes, qui ont dû s'abriter. La police s'est gardée d'intervenir, se contenant de contenir la place.

Après ces incidents, le calme a semblé revenir un peu. Mais des dizaines de milliers de personnes ont continué à chanter et manifester leur mécontentement à l'égard des autorités, alors que les organisateurs de la réunion tentaient péniblement de reprendre le contrôle de la situation.

Premier Oromo à la tête du pays

Le nouveau Premier ministre a prêté serment début avril. C'est la première fois dans l'histoire de l'Ethiopie qu'un membre de l'ethnie Oromo est chargé de diriger le gouvernement. Abiy Ahmed, ancien général âgé de 41 ans, a succédé à Hailemariam Desalegn, qui a démissionné pour ouvrir la voie à des réformes.

Abiy Ahmed a surpris les Ethiopiens, ce mois-ci, en se déclarant prêt à mettre en oeuvre intégralement un accord de paix avec l'Erythrée signé en 2000, censé mettre un terme à deux ans de guerre entre l'Ethiopie et son voisin du nord.

