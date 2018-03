Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 mai 2010 10:32 29. mai 2010 - 10:32

Shanghai - Les maires de Bâle, Genève et Zurich ont célébré ce samedi la journée des villes suisses à l'exposition universelle de Shanghai. Ils ont présenté leur pavillon commun, qui veut attirer l'attention des Chinois sur les capacités des trois villes en matière de gestion urbaine durable.

"Notre pavillon, aux côtés de celui de la Suisse, nous permet de faire découvrir aux millions de visiteurs une partie de notre pays et sa haute qualité de vie", a déclaré le maire de Genève Manuel Tornare. Il ne s'agit pas de "donner des leçons, mais partager des savoir-faire", a-t-il précisé.

Son homologue zurichoise Corine Mauch a rappelé que "les villes suisses ont une longue tradition de partenariats et jumelages avec les villes chinoises. Nous espérons élargir ces contacts à d'autres villes."

"Pour les trois villes, Shanghai et la Chine sont un marché très prometteur. L'Expo est une occasion unique pour développer de nouvelles relations avec la Chine", a de son côté souligné le président du gouvernement de Bâle-Ville, Guy Morin.

Pour l'ambassadeur de Suisse à Pékin, Blaise Godet, la Chine a encore trop peu conscience des compétences suisses en matière environnementale. Le pavillon des trois villes permettra "d'illustrer et de concrétiser ce que nous essayons de vendre: une technologie et des services liés à l'environnement", a-t-il expliqué.

