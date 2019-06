Il a sans doute été le premier pilote professionnel moderne: Sir Jackie Stewart, triple champion du monde de formule 1, fête mardi son 80e anniversaire. L'Ecossais est le doyen de ce prestigieux club.

Stewart est entré dans la légende de son sport alors même que sa carrière a été relativement brève. Il n'a ainsi disputé que 99 Grands Prix, avec 27 victoires, entre 1965 et 1973. Titré à trois reprises - 1969 sur Matra-Ford, 1971 et 1973 sur Tyrrell-Ford -, il a pris sa retraite au soir de son dernier titre mondial, dans des circonstances dramatiques.

Son coéquipier français François Cevert, qui était son ami et qu'il considérait comme son successeur, s'est en effet tué lors des essais du GP des Etats-Unis à Watkins Glen. Brisé par le chagrin, Stewart n'a pas pris le départ de ce qui aurait été le 100e et dernier GP de sa carrière.

Sir Jackie

L'Ecossais, anobli par la reine Elizabeth en 2001, est ensuite resté très présent dans le monde de la F1. Il représente toujours plusieurs sponsors prestigieux et gagne encore plus d'argent que quand il courait. En 2016, il déclarait ainsi en bon Ecossais au Blick que seuls cinq pilotes étaient mieux payés que lui, "les deux de Mercedes et de Ferrari, ainsi qu'Alonso."

Stewart a aussi commenté la F1 et d'autres épreuves comme les 500 Miles d'Indianapolis. Il a aussi dirigé sa propre écurie Stewart GP avec son fils Paul de 1997 à 1999, avec une victoire au GP d'Europe avec Johnny Herbert. L'écurie a ensuite été reprise par Jaguar.

Le triple champion du monde se considère un peu comme un survivant. "J'ai eu la douleur de perdre 57 amis lors de divers accidents en compétition" dans les années 1960 et 1970 (notamment Jim Clark, Jochen Rindt ou encore Jo Siffert), rappelait-il récemment en réaction au décès de Niki Lauda.

Gagner le plus lentement possible

Stewart a été l'un des premiers pilotes à se préoccuper de sécurité sur les circuits, en faisant entendre la voix des principaux intéressés au sein de la Grand Prix Drivers Association (GPDA). Ses différentes actions ont fait progresser la situation à une époque où les conditions de courses étaient plus qu'aléatoires, pour ne pas dire plus.

Mais c'est surtout son sens du professionnalisme qui est resté, de même que sa science du pilotage tout en douceur. "Le but est de gagner le plus lentement possible", déclarait-il ainsi dans un passionnant documentaire tourné en 1971 à Monaco par Roman Polanski et intitulé "Week-end of a Champion".

Jackie Stewart a tissé des liens solides avec la Suisse. Appréciant la proximité de l'aéroport de Cointrin, il a longtemps habité à Begnins (VD) dans une propriété qui a ensuite été vendue au musicien rock Phil Collins, ancien de Genesis.

Le champion réside désormais à Genolier (VD), où il a acheté trois appartements à proximité de la clinique privée. Trois personnes s'occupent à plein temps de son épouse Helen, gravement malade. "Elle n'a plus de mémoire à court terme. Mais elle se souvient de tout ce qui concerne ma carrière", expliquait-il en 2016.

