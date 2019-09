Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le GP d'Italie à Monza, pour le plus grand bonheur des tifosi. Le jeune Monégasque a devancé les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Leclerc a ainsi pu fêter la deuxième victoire de sa carrière, une semaine après celle obtenue en Belgique. Mais elle n'a tenu qu'à un fil, car les Mercedes ont mis une grosse pression derrière la Ferrari no 16.

Le Monégasque a ainsi été attaqué par Hamilton au 23e tour et l'a forcé à sortir de la piste, ce qui lui a valu un avertissement. Il a aussi manqué un freinage à la première chicane au 36e tour, sans conséquences fâcheuses. Leclerc a ainsi offert à la Scuderia son premier succès à Monza depuis celui de Fernando Alonso ene 2010.

La passe difficile de Sebastian Vettel continue par contre. L'Allemand, alors en 4e position, a perdu le contrôle de sa monoplace au 6e tour et a effectué un tête-à-queue. Il a ensuite touché Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) en rentrant en piste, ce qui lui a valu une pénalité stop and go de 10''. Vettel a terminé à une anonyme 13e place.

Au championnat, Hamilton, qui a obtenu le point récompensant l'auteur du meilleur tour, reste leader avec 284 points. Bottas en a 221 et Verstappen 185. Leclerc est désormais 4e avec 182 points.

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) a fini au 9e rang, ce qui lui a rapporté deux points. Parti des stands, Kimi Raikkonen a dû se contenter de la 15e place, après avoir été sanctionné d'un stop and go (départ avec les mauvais pneus).

Neuer Inhalt Horizontal Line