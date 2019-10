Max Verstappen (Red Bull-Honda) partira en pole position au GP du Mexique, qu'il a gagné lors des deux dernières éditions. Le Néerlandais a précédé les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel.

Verstappen a signé la deuxième pole de sa carrière. Le Néerlandais a établi un temps de 1'14''758. Leclerc suit à 0''266 et Vettel à 0''412. Leader du championnat, Lewis Hamilton (Mercedes) a obtenu le quatrième chrono à 0''504.

Alexander Albon, sur l'autre Red Bull, s'élancera de la troisième ligne avec Valteri Bottas (Mercedes) à ses côtés. Le Finlandais a été victime d'un violent crash dans sa deuxième tentative en Q3, duquel il est sorti indemne.

La stratégie jouera sans doute un rôle dimanche en course sur un circuit très exigeant avec les pneus. Les trois top teams ont fait le pari de s'élancer en pneus medium. L'important sera de les faire durer le plus longtemps possible.

