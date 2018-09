Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 septembre 2018 15:15 26. septembre 2018 - 15:15

Le président de la Commission de discipline de la SFL a suspendu pour 2 matches Fabio Daprelà à titre provisoire mais avec effet immédiat. Le défenseur luganais ne peut recourir de cette décision.

Daprelà ne pourra pas être aligné ce mercredi à Neuchâtel ni dimanche face à Bâle.

Le juge de l’organe disciplinaire avait décidé mardi de transmettre le dossier à la Commission de discipline, estimant qu'il n'avait pas la compétence suffisante pour juger. Et que comme il ne pouvait pas suspendre un joueur plus de quatre matches, il était nécessaire de passer le dossier à une autorité capable d'administrer une sanction plus lourde.

Fabio Daprelà s’est fait l’auteur d’une faute grossière sur Cedric Itten dimanche à Saint-Gall.

