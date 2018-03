Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

19. avril 2010 - 00:01

New York - Le site internet de socialisation Facebook a indiqué dimanche qu'il avait désactivé un compte au nom d'Oussama ben Laden. Il a toutefois précisé n'avoir pas de raison particulière pour penser que ce compte était authentique.

"Des gens essaient souvent d'enregistrer des comptes faux sous le nom de gens qui sont célèbres pour de bonnes ou mauvaises raisons, et nous avons plusieurs mesures techniques conçues pour empêcher cela", a indiqué à l'AFP un porte-parole de Facebook, Andrew Noyes, dans un email.

"Parfois ces faux passent les mailles du filet, mais nous n'avons pas d'élément indiquant que le compte en question ou que d'autres dizaines de personnes qui ont essayé de se faire passer pour Oussama ben Laden aient un lien avec le terroriste", a-t-il ajouté, indiquant que "comme c'est la pratique habituelle (de Facebook), nous avons désactivé le compte".

La chaîne de télévision américaine ABC, citant le site internet saoudien Elaph, avait indiqué que le compte Facebook avait été ouvert le 25 mars et décrivait ben Laden comme le "Prince des Moudjahidine". Pour domicile, "Oussama ben Laden" aurait les "montagnes du monde".

Selon ABC, ce compte comptait plus de 1000 fans au moment de sa fermeture vendredi.

