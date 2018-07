Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juillet 2018 17:57 03. juillet 2018 - 17:57

Rafael Nadal s'est baladé pour son entrée en lice à Wimbledon. L'Espagnol s'est imposé en moins de deux heures face à l'Israélien Dudi Sela (ATP 127), 6-3 6-3 6-2.

Le no 1 mondial, mais tête de série no 2 à Wimbledon derrière Roger Federer, n'avait plus joué depuis le 10 juin, date de son 11e sacre à Roland-Garros. Sans le moindre tournoi de préparation sur gazon - il avait déclaré forfait pour le Queen's -, le Majorquin n'a toutefois pas tardé à prendre ses marques, même si Dudi Sela n'était pas le plus redoutable des adversaires pour un 1er tour.

Rafael Nadal a livré un match sérieux mardi sur le Centre Court. Et s'il fallait lui faire un reproche, cela serait sur les balles de break, lui qui en a converti "seulement" 5 sur 13 possibilités.

La tâche de l'Espagnol pourrait être plus compliquée au 2e tour, où le double vainqueur du tournoi (2008 et 2010) en découdra face au Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 77), récent demi-finaliste à Eastbourne, ou au Canadien Vasek Pospisil (ATP 97), quart de finaliste en 2015 à Wimbledon.

Neuer Inhalt Horizontal Line