Il n'y a pas eu de suspense pour le premier match de la campagne de qualification pour l'Euro 2021 de l'équipe de Suisse féminine. Le groupe de Nils Nielsen a écarté la Lituanie 4-0 à Schaffhouse.

Le successeur de Martina Voss-Tecklenburg a jubilé une première fois à la 18e sur un goal contre son camp de Milda Liuzinaite. Il a ensuite dû attendre la deuxième mi-temps avant de voir ses filles prendre véritablement l'ascendant au tableau d'affichage.

Fabienne Humm (47e), Ramona Bachmann (68e) et Ana-Maria Crnogorcevic (79e) ont donné au score des allures plus conformes à la différence de niveau entre les deux nations. Pour la Bernoise de 28 ans, il s'agit du 54e but avec l'équipe nationale. Elle est désormais seule recordwoman en sélection.

Le prochain match aura lieu le 4 octobre en Lituanie. Les autres adversaires de la Suisse dans le groupe H sont la Belgique, la Croatie et la Roumanie. L'Euro 2021 se tiendra en Angleterre.

