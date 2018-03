Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 janvier 2011 11:43 02. janvier 2011 - 11:43

Berne - Trop satisfaits de leur opérateur de téléphonie mobile, les Helvètes en oublient de comparer les différentes offres disponibles sur le marché. Une confiance qui leur coûte cher: une enquête révèle qu'1,7 milliard de francs sont dépensés chaque année en pure perte.

Si l'on exclut les formules prépayées - qui sont avantageuses pour la plupart des usagers - et si l'on ne considère que l'abonnement le plus compétitif, le surplus payé par les Suisses atteindra encore 1,5 milliard en 2011, a communiqué dimanche comparis.ch. Le comparateur sur internet a interrogé quelque 5900 personnes en novembre 2010.

Par rapport à l'étude menée un an plus tôt, le potentiel d'économies a certes diminué de 100 millions de francs. Reste que "pratiquement tous les clients pourraient réduire leur facture mobile s'ils choisissaient le produit le moins cher", selon l'analyste de comparis.ch Ralf Beyeler.

Et de préciser qu'ils sont moins de 4% à avoir choisi l'offre permettant d'avoir la facture la plus légère à la fin du mois. Pour la grande majorité des utilisateurs de téléphonie mobile, la formule prépayée serait la plus économique, a constaté le comparateur.

Près de la moitié des sondés s'en seraient tirés au meilleur tarif avec Aldi Mobile et 17% avec Coop Mobile. La formule avec abonnement la plus avantageuse, qui arrive en 3e position du classement (11%), est "Orange Me illimité".

Migros chouchou des SuissesEn dépit des tarifs élevés, la majorité des Helvètes sont satisfaits de leur opérateur de téléphonie mobile. Comme en 2009, Migros remporte la meilleure évaluation, avec une note de 5,4 sur 6. Les deux dauphins du géant orange restent eux aussi inchangés: Aldi arrive en 2e position (5,2) et Yallo est 3e (5) .

Le numéro un du marché, Swisscom, recueille une note de 4,9, ce qui correspond à "assez bien". Quant à Sunrise et Orange, ils remportent respectivement les mentions "assez bien" (4,6) et "moyen" (4,3).

