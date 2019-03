Fanny Smith a décroché le deuxième globe de cristal de sa carrière après celui de 2013. La Vaudoise a pris la 7e place de la dernière épreuve de la saison lors des finales à Veysonnaz.

Avec 88 points d'avance sur la Suédoise Sandra Näslund, la Villardoue n'avait besoin que de terminer son quart pour valider son triomphe. Elle n'a pas manqué sa course en coupant la ligne en tête. Sans doute soulagée d'avoir rempli sa mission, Fanny Smith n'a pas pu confirmer en demi-finale. Elle a pris la quatrième et dernière place mais le plus important était clairement ailleurs. Dans la petite finale, Smith a sorti une performance assez comparable pour finalement échouer au 7e rang. Il s'agit d'une de ses plus mauvaises courses de la saison puisqu'elle avait fini 7e et 12e à Feldberg en Allemagne.

La victoire est revenue à la championne du monde canadienne Marielle Thompson devant la Suédoise Sandra Näslund et la Française Alizée Baron.

Dans le camp suisse, Sanna Lüdi s'est classée juste derrière Smith au 8e rang. A noter la chute impressionnante de la troisième Suissesse, la jeune Vaudoise Sixtine Cousin. La skicrosseuse est retombée sur le dos après un saut mal maîtrisé.

Cherz les hommes, Romain Détraz a pris une très belle 4e place. Succès pour le Français Jean-Frédéric Chapuis devant le Canadien Brady Leman et le vainqueur du globe de cristal Bastien Midol. Le Vaudois n'a jamais pu espérer faire mieux et c'est sans doute au départ que l'athlète du ski-club de Gryon a perdu toutes ses chances. Alex Fiva a pris la 6e place.

