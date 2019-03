Une sirène d'alarme s'est déclenchée cinq fois dans un quartier de la ville de Berne lundi soir à cause d'un mauvais fonctionnement. La population n'a couru aucun danger, ont averti les autorités. La sirène a finalement été désactivée.

L'installation, sise à la Weltistrasse, dans le quartier de Schosshalde, a d'abord retenti trois fois entre 20h30 et 20h45, a indiqué la police cantonale bernoise sur Twitter. Elle a à nouveau résonné à 21h51 et 21h57. La tonalité ascendante et descendante, avertissant d'un danger général, a été entendue loin à la ronde.

La cause des fausses alertes sera examinée mardi, ont indiqué les communes de Berne, Bremgarten et Frauenkappelen. La sirène avait déjà dysfonctionné en 2015. Les autorités avaient expliqué son déclenchement intempestif par une erreur de logiciel.

