Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 20:41 22. septembre 2018 - 20:41

Lucien Favre est toujours invaincu en Bundesliga. Son équipe du Borussia Dortmund a arraché le nul 1-1 sur la pelouse de Hoffenheim samedi.

Dans ce choc entre deux équipes en lice en Ligue des Champions, Dortmund s'en tire bien. Hoffenheim a dominé une partie dans laquelle la défense du BvB, où a évolué Akanji, s'est montrée bien friable. Mais un bon Bürki a permis de limiter la casse.

Mené 1-0 et en infériorité numérique après l'expulsion de Diallo, le Borussia a pu égaliser en fin de match. C'est le jeune anglais Sancho qui a marqué, à la 84e minute.

A Hoffenheim, Zuber était titulaire mais est sorti à la 70e minute. Il a manqué de réussite, à l'instar des autres suisses en lice. Le Borussia Mönchengladbach de Sommer, Elvedi et Zakaria (tous titulaires) a dû s'incliner 4-2 sur le terrain du Hertha Berlin. Quant au Wolfsburg de Steffen (sorti à la 46e) et Mehmedi, il a perdu 3-1 à domicile contre Freiburg. Mehmedi a marqué le but de son équipe.

Breel Embolo, lui, n'a pas poursuivi sa série de buts. Après deux réalisations en deux matchs, il est resté muet lors de la défaite 2-0 de son équipe, Schalke 04, contre le Bayern Munich. James Rodriguez et Robert Lewandovski sur penalty sont les deux buteurs bavarois. Le Bayern conserve la tête de Bundesliga, avec deux longueurs d'avance sur le Hertha et quatre sur Dortmund et le Werder Brême.

