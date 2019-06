"Il faut faire mieux que les deux dernières années." Quentin Maceiras a sobrement mais justement résumé les ambitions en Super League du FC Sion, qui a repris les entraînements lundi à Martigny.

Pour Ayoub Abdellaoui, la "constance sur le plan collectif" est clairement ce qu'il a manqué aux Valaisans lors de l'exercice précédent. "Nous avons obtenu de bons résultats mais nous avons chuté juste après, perdant beaucoup trop de points, rappelle le défenseur algérien. Bon, les changements d'entraîneurs n'ont pas aidé..."

Et Abdellaoui d'espérer "que s'installe maintenant la stabilité". "C'est vrai que, quand un nouveau coach arrive, les cartes sont redistribuées et cela peut augmenter la motivation de certains, poursuit-il. Mais, sur le long terme, c'est difficile de s'adapter car chaque entraîneur arrive avec sa philosophie et sa méthode."

L'Algérien, barré par les blessures (puis par Murat Yakin) la saison passée après une entame correcte, entend prendre place dans le onze titulaire de Stéphane Henchoz, maintenant qu'il se dit complètement remis de ses problèmes cardiaques qui avaient nécessité une intervention. "Oui, tout va bien, mais ce problème m'a fait perdre la CAN", regrette celui qui a tout de même profité de "la trop courte pause" pour retourner au pays voir sa famille et prendre le pouls d'une population algéroise réclamant un changement de régime politique.

"Oui, je suis allé voir un jour un rassemblement, ça bouge pas mal en ce moment... Mais ça fait tellement de bien de rentrer voir ses proches!", conclut le défenseur qui pourrait être appelé à jouer un rôle très important au sein du FC Sion 2019/20. "Tout passe par la consolidation de la défense", a ainsi rappelé Stéphane Henchoz.

