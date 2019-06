Comme prévu, la Suisse évoluera toujours en 1re division de la FedCup en 2020, malgré sa défaite face aux Etats-Unis dans le barrage en début d'année.

Elle le doit à la réforme du format de la compétition, qui entrera en vigueur lors de la prochaine saison et qui aboutira à une grande finale à Budapest.

Après la Coupe Davis, c'est donc maintenant la FedCup qui fait sa révolution. La nouvelle formule opposera douze nations sur six jours, du 14 au 19 avril. Le plateau sera composé par les deux finalistes de l'édition 2019, l'Australie et la France, la Hongrie en tant que pays hôte, une équipe invitée à déterminer et les vainqueurs de huit matches qualificatifs qui se dérouleront en février 2020. Et auxquels prendra part la Suisse.

Budapest a obtenu l'organisation de ce tournoi final, sur terre battue, jusqu'en 2022. La dotation sera revue à la hausse avec 18 millions de dollars (l'équivalent en francs) au total, dont 12 millions pour les joueuses et 6 millions pour les fédérations nationales représentées, selon l'ITF.

Les douze équipes seront réparties en quatre groupes de trois, les vainqueurs de cette première phase se qualifiant pour les demi-finales puis pour la finale. Chaque match comprendra deux simples et un double.

Cette nouvelle formule ressemble à un retour aux sources pour la compétition qui, jusqu'en 1994 quand elle s'appelait encore Coupe de la Fédération, était disputée sur une semaine par 16 nations dans un lieu différent chaque année.

Depuis 1995 et son changement de nom, la FedCup se déroulait tout au long de l'année entre huit nations (Groupe mondial) opposées dans des rencontres à élimination directe.

"Le lancement des FedCup Finals va créer un festival du tennis qui va élever cette compétition étendard du tennis féminin par équipes à un tout autre niveau, tout en demeurant fidèle aux racines historiques", s'est félicité le président de l'ITF David Haggerty.

"Le nouveau format respecte le calendrier du tennis féminin existant en réduisant la FedCup à deux semaines de compétition dans les créneaux déjà réservés à la FedCup et protège la santé des joueuses car il prolonge la période de repos entre deux saisons en déplaçant les finales de novembre à avril", insiste l'ITF. Cette année, la France et l'Australie s'affrontent pour le titre en novembre à Perth.

