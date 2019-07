Roger Federer (no 2) jouera son 55e quart de finale de Grand Chelem mercredi à Wimbledon.

Le Bâlois a écrasé Matteo Berrettini (no 17) 6-1 6-2 6-2 pour cueillir le 99e succès de son immense carrière sur le gazon de Church Road. L'octuple lauréat du tournoi a mis 73' seulement pour prendre la mesure de l'Italien, sacré cette année sur l'herbe de Stuttgart après avoir remporté les 50 jeux de service qu'il avait dû négocier. Solide face à Lucas Pouille samedi au tour précédent, il est encore monté d'un cran en cette entame de deuxième semaine.

Berrettini dépassé

Extrêmement concentré dès le premier point, Roger Federer a très vite trouvé ses marques pour son premier affrontement avec le puissant Matteo Berrettini. Il a pu signer un premier break dès son deuxième jeu de retour, et s'est rapidement rendu compte que l'Italien n'était guère à l'aise dans ses déplacements vers l'avant.

Le Bâlois a livré un premier set quasi parfait, ne commettant qu'une seule faute directe au cours des 17' de cette manche initiale. Et il n'a jamais desserré son étreinte: il a réussi six breaks au total dans cette partie (deux dans chaque set), et n'a lâché que 11 points sur son propre engagement!

La frustration de Matteo Berrettini doit être énorme. L'Italie est passé totalement à côté de son match (23 fautes directes commises, contre 5 pour son adversaire). Avec seulement 45% de premières balles de service mises en jeu, il ne pouvait pas espérer un meilleur sort face à un Roger Federer aussi solide et inspiré.

Un 11e duel avec Nishikori

C'est la 17e fois - un record pour lui dans un tournoi majeur - que Roger Federer (38 ans le 8 août) atteint le stade des quarts de finale à Wimbledon. Il devra vaincre le Japonais Kei Nishikori (no 8) mercredi pour se hisser pour la 13e fois dans le dernier carré du tournoi qui lui tient le plus à coeur.

Sorti par Kevin Anderson l'an dernier en quart de finale malgré une balle de match en sa faveur, Roger Federer mène 7-3 dans son face-à-face avec Kei Nishikori. Il a remporté leur unique duel livré sur herbe, il y a cinq ans à Halle (6-3 7-6). Mais il reste sur un échec face au Nippon, subi lors du dernier Masters ATP (7-6 6-3).

