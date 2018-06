Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 12:29 29. juin 2018 - 12:29

Roger Federer a été gâté par le tirage au sort à Wimbledon. Le tenant du titre, qui a hérité du Serbe Dusan Lajovic (ATP 57) au 1er tour, dispose d'un tableau assez dégagé.

Le Bâlois n'a affronté qu'une seule fois Dusan Lajovic. C'était déjà à Wimbledon, l'an dernier au 2e tour, et il s'était facilement imposé 7-6 (7/0) 6-3 6-2. En outre, le Serbe n'a pas été très en vue depuis le début de la saison, hormis sur la terre battue de Madrid, où il était allé en quart de finale après une victoire sur Juan Martin Del Potro.

Roger Federer devrait passer son premier vrai test de la quinzaine en 8e de finale, où il pourrait retrouver le Croate Borna Coric (no 16), qui vient de le battre en finale à Halle. L'octuple vainqueur du tournoi pourrait ensuite en découdre avec Kevin Anderson (no 8) en quart de finale et, si la logique est toujours respectée, avec Marin Cilic (no 3) en demi-finale.

L'autre moitié de tableau s'annonce plus relevée avec Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro ou encore Nick Kyrgios.

Dur pour Wawrinka

Stan Wawrinka ne peut, lui, pas se projeter aussi loin que Roger Federer. En quête de confiance, le Vaudois a tiré un sacré client dès le 1er tour en la personne de Grigor Dimitrov, tête de série no 6. Le Bulgare, qui mène 4-2 dans les face-à-face, a été discret ces dernières semaines. Il partira néanmoins favori de cette rencontre, l'une des plus attractives du 1er tour de cette édition 2018.

D'autres affiches vaudront le déplacement dès le 1er tour, à l'image du match entre Andy Murray et Benoît Paire ou du derby français opposant Gaël Monfils à Richard Gasquet.

Tout comme Stan Wawrinka, la Suissesses n'ont pas été gâtées par le tirage au sort. Belinda Bencic (WTA 61) et Stefanie Vögele (WTA 95) joueront contre des têtes de série dès le 1er tour, respectivement la Française Caroline Garcia (no 6) et l'Australienne Ashleigh Barty (no 17).

Timea Bacsinszky (WTA 312), qui n'est vraiment pas au mieux en ce moment, en découdra avec l'Américaine Alison Riske (WTA 58). Quant à Viktorija Golubic (WTA 100), elle retrouvera pour la troisième fois en... un mois la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 130), contre qui elle a perdu tant à Ilkley (GBR) qu'à Manchester.

