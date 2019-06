Roger Federer (no 3) et Stan Wawrinka (no 24) se mesureront pour la 26e fois mardi en quarts de finale de Roland-Garros. "J'espère qu'il n'aura pas son niveau de 2015", année du sacre du Vaudois.

"Il martyrisait la balle", a souri le Bâlois.

Vainqueur de 22 de leurs 25 précédents duels mais battu à trois reprises en sept matches disputés sur terre battue, Roger Federer est conscient que sa tâche pourrait s'avérer délicate mardi. "C'est sur terre battue que Stan est le plus dangereux pour moi", a concédé l'homme aux 20 titres du Grand Chelem.

"Stan m'a déjà vaincu sur terre battue à Monte-Carlo en 2009 (réd: alors que le Maître venait de se marier), ici-même en 2015 (réd: au stade des quarts de finale), et encore une autre fois à Monte-Carlo" en finale de l'édition 2014, a rappelé Roger Federer. "Je suis très heureux pour lui qu'il soit de retour au premier plan après tout ce qu'il a traversé", a ensuite tenu à souligner le Bâlois.

Roger Federer, qui a refusé en conférence de presse d'évoquer une possible demi-finale face à Rafael Nadal ("je le ferai volontiers le moment venu"), abordera en tout cas ce match en pleine possession de ses moyens. "J'ai très bien joué jusqu'ici, et je n'ai aucun souci sur le plan physique. C'est un soulagement, car beaucoup de joueurs sont déjà cassés en arrivant en quarts de finale", a-t-il souligné.

Le Bâlois, qui s'est exprimé en conférence de presse alors que Stefanos Tsitsipas (no 6) venait d'égaliser à un set partout face à Stan Wawrinka, ne croyait pas si bien dire. Car le Vaudois a arraché sa qualification après 5h09' de jeu dimanche en début de soirée. Il revêtira clairement le costume de l'outsider mardi.

