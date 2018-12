Federer: "On verra bien s'il y aura une saison 2020"

Cette petite phrase lâchée par Roger Federer dans un entretien accordé à SRF a créé l'émoi même chez ses plus fidèles supporters.

"On verra bien s'il y aura une saison 2020 ou pas", a glissé le Bâlois, qui aura 38 ans le 8 août prochain. Mais il a ajouté ne pas songer pour l'heure à la retraite.

En lice dès dimanche dans la Hopman Cup à Perth, Roger Federer répondait à une question sur sa programmation printanière. Les doutes subsistent en effet concernant sa participation à la saison sur terre battue, même s'il a laissé entendre qu'il pourrait disputer Barcelone ou Rome avant la quinzaine de Roland-Garros.

"J'ai une idée de ce que sera mon planning en 2019. Même si je ne suis pas totalement sûr de ce qui se passera ce printemps avec le gazon, la terre battue, le dur. Les discussions avec mon staff continuent. Ensuite, on verra bien s'il y aura une saison 2020 ou pas", a alors enchaîné l'homme aux 20 titres du Grand Chelem, avant d'ajouter: "Mais pour l'instant, je ne pense honnêtement pas à la retraite."

Roger Federer, qui a fait ses débuts sur l'ATP Tour en juillet 1998 à Gstaad et affiche 99 trophées à son palmarès, n'a jamais évoqué de date pour une retraite. On peut toutefois imaginer que la perspective de disputer les JO de Tokyo 2020 le pousse à poursuivre sa carrière: le titre olympique de simple manque à son palmarès, et son nouvel équipementier nippon (Uniqlo) serait certainement ravi de sa présence à Tokyo.

