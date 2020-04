Roger Federer est favorable à une fusion de l'ATP et de la WTA. Le Bâlois a exposé cette idée sur Twitter mercredi.

"Je me demande une chose... Suis-je le seul à penser qu'il est temps pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de ne faire qu'un?", a publié celui qui a remporté vingt tournois du Grand Chelem. Avant de préciser: "Je ne parle pas de fusionner les compétitions, mais deux directions qui gèrent les circuits professionnels".

A la réponse d'un fan déplorant le besoin de regarder les matchs à travers deux réseaux de streaming différents, Federer a estimé que "le fait d'avoir deux systèmes différents de points, deux différents logos, deux différents sites internet, deux différentes catégorisation des tournois porte à confusion". "Cela aurait dû arriver il y a bien longtemps, a-t-il encore ajouté. Mais peut-être que le moment est vraiment arrivé. Nous vivons des temps difficiles dans chaque sport et nous pouvons sortir de cette crise avec deux faibles directions ou une seule direction renforcée."

Depuis l'été dernier, Roger Federer appartient à nouveau au Conseil des joueurs de l'ATP, après l'avoir présidé entre 2008 et 2014. L'ATP a été fondée en 1972 comme association des joueurs, puis le circuit ATP Tour a été lancé en 1990 sous sa forme actuelle, dans laquelle les joueurs et les organisateurs de tournois sont représentés. La WTA existe elle depuis 1973.

La proposition du Suisse n'a, pour l'heure, suscité aucune réaction de l'une des deux organisations.

