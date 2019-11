Roger Federer (no 3) affrontera Dominic Thiem (no 5) pour son entrée en lice dans le Masters ATP de Londres. Novak Djokovic (no 2) et Matteo Berrettini (no 8) complètent ce groupe Björn Borg.

Ce 11e duel entre Roger Federer et Dominic Thiem aura lieu dimanche, dès 21h heure suisse, comme l'affrontement entre Novak Djokovic et le "rookie" Matteo Berrettini (dès 15h). Le no 1 mondial Rafael Nadal, qui se frottera au tenant du trophée Alexander Zverev (no 7) lundi soir dans la poule Andre Agassi, bénéficie ainsi d'un jour de repos supplémentaire. Touché aux abdominaux, le gaucher majorquin décidera de participer ou non à ce Masters après ses deux ou trois premières séances d'entraînement à Londres.

Roger Federer a perdu quatre des six duels livrés face à Dominic Thiem. Il reste même sur deux défaites face à l'Autrichien, toutes deux subies cette année: à Indian Wells (3-6 6-3 7-5) puis sur la terre battue de Madrid (3-6 7-6 6-4), où il avait manqué deux balles de match. Mais il a enlevé leur seule partie jouée dans les conditions de l'indoor, l'an passé dans l'O2 Arena de Londres lors du Round Robin du Masters (6-2 6-3).

La place de no 1 mondial sera en jeu dans ce Masters. Novak Djokovic délogera à coup sûr Rafael Nadal s'il s'adjuge son sixième Masters en restant invaincu et en battant un autre adversaire que l'Espagnol en finale. Rafael Nadal serait quant à lui assuré de conserver ce rang s'il atteignait la finale sans avoir perdu dans une poule qui comprend également Daniil Medvedev (no 4) et Stefanos Tsitsipas (no 6). Mais sa participation demeure incertaine.

Londres. Masters ATP (10-17 novembre/8 millions de dollars/indoor). Simple. Le tirage au sort du Round Robin. Groupe Andre Agassi: Rafael Nadal (ESP/1), Daniil Medvedev (RUS/4), Stefanos Tsitispas (GRE/6), Alexander Zverev (GER/7). Groupe Björn Borg: Novak Djokovic (SRB/2), Roger Federer (SUI/3), Dominic Thiem (AUT/5), Matteo Berrettini (ITA/8). Programme des matches de dimanche. 15h (heure suisse): Djokovic - Berrettini. 21h: Federer - Thiem. Programme des matches de lundi. 15h: Medvedev - Tsitsipas. 21h: Nadal - Zverev.

