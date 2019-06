Roger Federer (no 2) se mesurera au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 87) pour son entrée en lice à Wimbledon.

Le Bâlois, qui est appelé à affronter Rafael Nadal (no 3) en demi-finale, entamera sa quête d'un 9e sacre londonien mardi. Stan Wawrinka (no 22) disputera quant à lui son 1er tour dès lundi, face au gaucher Ruben Bemelmans (ATP 171).

Sacré pour la 10e fois à Halle dimanche dernier, Roger Federer peut avoir le sourire à l'issue du tirage au sort. Il semble à l'abri d'une mauvaise surprise avant le stade des 8es de finale, où il est appelé à retrouver son "bourreau" de la finale de Halle 2018 Borna Coric (no 14). La logique voudrait que le Bâlois affronte Kei Nishikori (no 8) en quarts de finale.

Rafael Nadal avancera en revanche en terrain "miné". Le gaucher espagnol devrait se frotter à l'imprévisible Nick Kyrgios (ATP 43) au 2e tour, puis vraisemblablement à Denis Shapovalov (no 29) ou à Jo-Wilfried Tsonga (ATP 70) au 3e! Marin Cilic (no 13) puis Dominic Thiem (no 5) pourraient ensuite se dresser sur sa route.

La tâche de Stan Wawrinka (no 22) s'annonce également délicate, même s'il a un 1er tour à sa portée face au qualifié belge Ruben Bemelmans. Le Vaudois devrait affronter Milos Raonic (no 15) au 3e tour puis Kevin Anderson (no 4) au 4e, soit deux anciens finalistes du tournoi qui reviennent néanmoins de blessure.

Favori des "bookmakers", Novak Djokovic (no 1) peut lui aussi s'attendre à souffrir durant cette quinzaine. Le tenant du titre ouvrira les feux lundi dès 14h (heure suisse) sur le Centre Court face au vétéran Philipp Kohlschreiber (ATP 57), un joueur à l'aise sur herbe. Le Serbe devrait logiquement retrouver Stefanos Tsitsipas (no 7) en quarts de finale, puis Kevin Anderson en demi-finale.

Dur pour Bencic

Meilleur atout suisse dans le tableau féminin, Belinda Belinda Bencic (no 13) devra enchaîner les exploits si elle entend atteindre pour la première fois le stade des quarts de finale à Church Road. La St-Galloise pourrait affronter successivement Donna Vekic (no 22) au 3e tour, Asleigh Barty (no 1) au 4e puis Serena Williams (no 11) ou Angelique Kerber (no 5) en quarts de finale...

Son 1er tour n'aura en outre rien d'une sinécure. Belinda Bencic se mesurera à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 45), ex-no 13 de la hiérarchie. La 8e de finaliste des éditions 2015 et 2018 de Wimbledon pourrait ensuite se frotter à Stefanie Vögele (WTA 100), qui sera opposée à Kaia Kanepi (WTA 72) au 1er tour.

Timea Bacsinszky (WTA 93) n'est pas non plus vernie. La Vaudoise défiera au 1er tour la championne de l'US Open 2017 Sloane Stephens (no 9)! La tâche de Viktorija Golubic (WTA 83) s'annonce également compliquée. La Zurichoise, qui se mesurera au 1er tour à la Polonaise Iga Swiatek (WTA 63), pourrait se frotter à Naomi Osaka (no 2) au 2e. Dernière Suissesse en lice, Jil Teichmann (WTA 91) en découdra elle avec la Russe Anastasia Potapova (WTA 71) au 1er tour.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis