Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juin 2014 18:01 13. juin 2014 - 18:01

Genève - Roger Federer disputera une dixième demi-finale au tournoi de Halle. Le Bâlois a bénéficié du forfait du Taïwanais Lu Yen-Hsun pour se hisser dans le dernier carré sur le gazon allemand.

En demi-finale, Federer affrontera Kei Nishikori, qui mène 2-1 dans ses face-à-face avec le no 4 mondial. Sextuple vainqueur du tournoi, le Bâlois partira néanmoins favori sur une surface qui n'est de loin pas la préférée du Japonais.

Il faudra néanmoins qu'il trouve rapidement son rythme, lui qui n'a joué qu'un seul match pour se retrouver à ce stade. Exempté de premier tour, Federer avait dominé le Portugais Joao Sousa en trois sets en huitième de finale. Le Taïwanais Lu a de son côté renoncé à l'affronter, souffrant de problèmes de dos suite à son succès de la veille face au géant croate Ivo Karlovic.

Samedi, ce sera la première fois que Federer se mesurera à Nishikori sur gazon. Pour le Bâlois, c'est l'occasion d'égaliser dans ses confrontations avec le no 12 mondial, qui l'a battu à deux reprises lors des 13 derniers mois (Madrid 2013 et Miami 2014). Le Japonais s'est lui qualifié en dominant l'Américain Steve Johnson en deux manches (6-1 7-6).

Tête de série no 2 du tournoi, Federer en est désormais le favori logique après l'élimination de Rafael Nadal. L'Allemand Dustin Brown, tombeur de l'Espagnol en huitième de finale, s'est lui incliné devant Philipp Kohlschreiber au terme d'un dernier tie-break épique remporté 18-16 (!) par son compatriote.

Neuer Inhalt Horizontal Line