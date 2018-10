Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Roger Federer figure dans le dernier carré du Masters 1000 de Shanghaï. Il a battu Kei Nishikori 6-4 7-6 (7/4).

Le tenant du trophée a rendu une copie d'excellente facture en quart de finale, s'imposant 6-4 7-6 (7/4) en 1h52' devant le 12e mondial. Il se mesurera samedi au Croate Borna Coric (ATP 19), tombeur de Stan Wawrinka au 1er tour.

A la peine dans ses deux premiers matches remportés à chaque fois 6-4 au troisième set (face à Daniil Medvedev et Roberto Bautista Agut), Roger Federer a nettement élevé son niveau de jeu pour son huitième duel avec Kei Nishikori. Il peut donc toujours espérer rester no 2 mondial lundi, lui qui cédera cette place à Novak Djokovic s'il ne s'adjuge pas un 99e titre dimanche. Un Novak Djokovic qui se mesurera à Alexander Zverev dans l'autre demi-finale.

Six points d'affilée pour conclure

Tout ne fut certes pas parfait face à Kei Nishikori, qu'il a battu pour sixième fois au total, la cinquième d'affilée. Roger Federer a ainsi vu le Japonais recoller à 4-3 dans un premier set où il avait mené 4-1 service à suivre, et a perdu trois jeux d'affilée dans une deuxième manche où il avait mené 3-1. Mais il a parfaitement négocié les moments les plus chauds de cette partie, face à un excellent Kei Nishikori.

Plus entreprenant et offensif que le demi-finaliste du dernier US Open, Roger Federer a ainsi conclu la première manche sur un jeu blanc, armant un ace sur sa première balle de set alors qu'il avait souffert sur ses deux jeux de service précédents. Il a, surtout, renversé une situation compromise dans le tie-break de la deuxième manche: mené 1/4, il a remporté six points d'affilée en enchaînant les coups gagnants, validant sa qualification sur une volée gagnante de revers.

Une revanche à prendre

Présent pour la 63e fois en demi-finale d'un Masters 1000, Roger Federer livrera samedi son quatrième duel avec Borna Coric. Il mène 2-1 dans son face-à-face avec le Croate de 21 ans, qui peut encore croire en une qualification pour le Masters de Londres. Mais il reste sur une défaite, subie cet été en finale sur "son" gazon de Halle. Et le Bâlois avait dû batailler durant trois sets lors de leur affrontement précédent, en demi-finale à Indian Wells (5-7 6-4 6-4).

