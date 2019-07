Roger Federer (no 2) bénéficie d'une opportunité peut-être unique de conquérir un 9e titre à Wimbledon.

Le Bâlois s'est imposé 7-6 (7/3) 1-6 6-3 6-4 devant Rafael Nadal (no 3) au terme d'une demi-finale somptueuse. Il défiera le no 1 mondial Novak Djokovic dimanche dès 15h (heure suisse) en finale.

L'homme aux 20 titres du Grand Chelem ne partira pas avec les faveurs du pronostic pour sa 31e finale majeure. Mais il l'abordera avec une bonne dose de confiance: il a gagné les trois finales de Grand Chelem qu'il a jouées depuis son fabuleux "comeback" en janvier 2017, à Melbourne en 2017 puis en 2018 et à Londres en 2017.

Avantage Nole

Novak Djokovic, qui a lâché un set face à Roberto Bautista Agut (no 23) dans la première demi-finale, mène toutefois 25-22 dans son face-à-face avec Roger Federer. Il possède un ascendant psychologique certain, notamment dans le cadre des tournois du Grand Chelem, grâce avant tout à sa supériorité physique.

Le Serbe a ainsi remporté leurs quatre derniers duels livrés dans les tournois majeurs, et trois d'entre eux étaient des finales (Wimbledon 2014 et 2015, US Open 2015). La seule autre finale qui les a opposés en Grand Chelem a été gagnée par Roger Federer, mais c'était il y a près de 12 ans (US Open 2007).

Le Bâlois reste en outre sur trois défaites face à Novak Djokovic, dont deux ont été essuyées en 2018 (finale à Cincinnati et demi-finale à Paris-Bercy). Sa dernière victoire remonte au Masters 2015, lors du Round Robin. Et son dernier succès en Grand Chelem date de l'édition 2012 de Wimbledon, au stade des demi-finales...

Une superbe réaction

En attendant sa 12e finale à Wimbledon, Roger Federer peut savourer son sixième succès consécutif obtenu face à Rafael Nadal sur une surface autre que la terre battue. Comme en finale à Melbourne en 2017, il a pu s'appuyer sur un revers très performant. Un élément indispensable pour s'opposer au formidable coup droit de l'Espagnol.

Roger Federer a aussi pu compter sur sa première balle de service pour faire la différence dans ce 40e duel entre les deux hommes (24-16 désormais en faveur de l'Ibère). S'il a été nettement dominé dans le deuxième set, c'est d'ailleurs avant tout en raison de son manque d'efficacité au service.

Le Bâlois (38 ans le 8 août) n'a jamais cessé de prendre son adversaire à la gorge, comme il l'avait annoncé. Il ne lui a ainsi pas accordé le moindre répit après avoir empoché un troisième set crucial, signant son deuxième break de la journée dès le troisième jeu de la quatrième manche.

Fidèle à sa légende, Rafael Nadal n'a rien lâché. Le double vainqueur du tournoi (2008, 2010) a effacé avec un brio certain les quatre premières balles de match auxquelles il a dû faire face (deux à 5-3 sur son service, deux à 5-4). Mais il n'a rien pu faire sur la cinquième, Roger Federer concluant cette partie après 3h02' de jeu.

