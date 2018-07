Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 juillet 2018 15:35 02. juillet 2018 - 15:35

Roger Federer (no 1) a rendu une copie parfaite pour sa 20e entrée en lice sur son herbe chérie de Wimbledon. L'octuple vainqueur du tournoi s'est imposé 6-1 6-3 6-4 devant Dusan Lajovic (ATP 58).

Le Maître n'a mis que 79' pour mater le Serbe et cueillir la 333e victoire de sa carrière en Grand Chelem, la 92e sur le gazon de Church Road. Mais sa toute première sans la fameuse virgule de son équipementier de toujours.

Le Bâlois a en effet fait le "buzz" avant même de fouler le Centre Court: c'est habillé par son nouveau sponsor vestimentaire (le Japonais Uniqlo, avec qui il est sous contrat jusqu'à la fin de l'année) qu'il est apparu lundi après-midi dans le couloir menant au mythique court londonien. Seules ses chaussures sont toujours fournies par l'ancien (Nike, avec qui il était officiellement sous contrat jusqu'en mars).

Cette surprise fut d'ailleurs la seule de la journée pour les (télé)spectateurs. Car Roger Federer n'a laissé comme prévu aucune chance à Dusan Lajovic (28 ans), s'imposant encore plus aisément que pour leur premier face-à-face l'an dernier à Wimbledon (7-6 6-3 6-2 au 2e tour). L'homme aux 20 trophées du Grand Chelem s'était pourtant dit nerveux à l'idée de donner le coup d'envoi des hostilités londoniennes sur le Centre Court...

Roger Federer, qui a connu cet honneur pour la neuvième fois (la huitième en tant que tenant du titre, plus une - en 2009 - à la suite du forfait du vainqueur sortant Rafael Nadal), a ainsi bouclé le premier set en 20', et le deuxième après 49' de jeu. Il n'a au final concédé que 11 points sur son service. Il n'a pas dû faire face à la moindre balle de break, et s'est emparé à cinq reprises de la mise en jeu adverse.

Sa tâche s'annonce tout aussi aisée au 2e tour, où il affrontera le Slovaque Lukas Lacko (ATP 73) ou le qualifié français Benjamin Bonzi (ATP 284). Mais il doit se méfier de la "malédiction" pesant sur le vainqueur de Stuttgart depuis que le tournoi allemand se joue sur herbe: ses trois précédents lauréats (Rafael Nadal en 2015, Dominic Thiem en 2016 et Lucas Pouille en 2017) ont en effet tous été éliminés au 2e tour à Wimbledon dans la foulée!

Neuer Inhalt Horizontal Line