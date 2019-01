Federer envoie la Suisse en finale

La Suisse disputera comme l'an dernier la finale de la Hopman Cup à Perth.

Roger Federer a obtenu le point dont son équipe avait besoin en battant Stefanos Tsitsipas 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) dans le spectaculaire match d'ouverture du duel face à la Grèce, qui devait gagner 3-0 pour aller en finale.

Roger Federer, qui n'avait perdu que sept jeux dans ses deux premiers matches, a réussi un match solide face à un adversaire d'un autre calibre que le Britannique Cameron Norrie et l'Américain Frances Tiafoe. Stefanos Tsitsipas pointe ainsi au 15e rang mondial (son meilleur classement) après une saison 2018 marquée notamment par la quête d'un premier titre (Stockholm) et une finale au Masters 1000 de Toronto.

Roger Federer a longtemps souffert à la relance face au Grec de 20 ans, n'inscrivant ainsi que 4 points sur le service adverse avant le tie-break du set initial. Mais il a su élever son niveau de jeu quand il le devait: mené 1/4 dans le premier jeu décisif après avoir perdu les deux points joués sur son engagement, le maître a gagné quatre points d'affilée - et six des sept suivants - pour renverser la vapeur.

Stefanos Tsitsipas, dont le jeu offensif n'est pas sans rappeler celui de son idole de jeunesse Roger Federer, n'a en revanche pas maîtrisé ses nerfs dans le "money time". Le Grec a ainsi commis une double faute cruciale à 5/5 dans le tie-break, alors que son adversaire a claqué un ace dans la foulée. Il a pu effacer trois balles de break dans le deuxième set (deux à 4-4, une à 5-5), mais fut nettement dominé dans le second tie-break.

Tenants du titre à Perth, Roger Federer et Belinda Bencic étaient donc assurés de disputer une nouvelle finale avant même le simple dames, perdu 6-3 6-4 par la St-Galloise face à Maria Sakkari. Ils se mesureront samedi à l'Allemagne d'Alexander Zverev et Angelique Kerber ou à l'Australie d'Ashleigh Barty et Matthew Ebden, qui seront opposées vendredi. La paire surnommée "Benderer" avait battu ce même duo allemand l'an passé en finale.

