Federer et Bencic dominent les Américains

Le double mixte du "siècle" a souri à Roger Federer. Associé à Belinda Bencic, le Bâlois a signé une victoire de prestige face à Serena Williams lors de la Hopman Cup de Perth.

Belinda Bencic et Roger Federer se sont imposés 4-2 4-3 (5/3) face à Serena Williams et Frances Tiafoe dans un double décisif qui a permis à la Suisse de battre 2-1 les Etats-Unis et de faire un pas de plus vers la finale. Détenteurs du titre à Perth, Belinda Bencic et Roger Federer peuvent même se permettre une courte défaite jeudi contre la Grèce lors de leur ultime match de poule.

Suivi par 14'064 spectateurs pour un nouveau record d'affluence à Perth, ce double mixte avec Roger Federer et Serena Williams pesait ainsi 43 titres du Grand Chelem. Une fois de plus, le Bâlois s'est montré le plus tranchant dans le "money time" pour remporter ce match qui fera, même s'il ne revêt que le caractère d'une exhibition, date. La balle de Frances Tiafoe qu'il a reçue dans l'oreille devait même ajouter à la dramatique de ce double dont l'issue a ôté toute chance de qualification aux Américains.

Roger Federer avait apporté un premier point à ses couleurs à la faveur de son succès 6-4 6-1 devant Frances Tiafoe acquis en moins d'une heure. Il s'est montré irrésistible sur son engagement pour ne concéder ainsi aucune balle de break à l'Américain.

Serena Williams a, ensuite, égalisé pour les Etats-Unis face à une Belinda Bencic qui n'a pas tenu la distance. L'Américaine s'est imposée 4-6 6-4 6-3. Elle a gagné cinq jeux de rang entre la fin du deuxième set et le début de troisième pour prendre les commandes d'un match mal embarqué.

