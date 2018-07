Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 juillet 2018 17:26 04. juillet 2018 - 17:26

La promenade de santé se poursuit pour Roger Federer à Wimbledon. Dans la veine de son premier match contre Dusan Lajovic, le Bâlois a surclassé le Slovaque Lukas Lacko au 2e tour, 6-4 6-4 6-1.

La tête de série no 1 a été vaguement accrochée en début de rencontre, le temps de se régler et de signer un premier break à 3-3. La suite a quasiment tourné au "one man show": Roger Federer a sorti toute sa panoplie de coups face à un Lukas Lacko (ATp 73) désarmé, pour ne pas dire dépassé face à la maîtrise de son adversaire.

L'octuple vainqueur du tournoi s'est avéré particulièrement injouable sur ses mises en jeu: aucune balle de break à sauver, moins de deux minutes en moyenne par jeu de service. Bref, une partie sans histoire, bouclée sur sa première balle de match avec un coup droit gagnant, et après seulement 1h29 de jeu.

Roger Federer en est désormais à 26 sets gagnés consécutivement à Wimbledon, lui qui n'avait pas lâché la moindre manche l'an dernier. Le Bâlois n'a vécu qu'une seule fois une telle série sur le gazon londonien, lorsqu'il avait remporté 34 sets de suite entre les éditions 2005 et 2006.

Le maître des lieux pourrait s'approcher de son record au tour suivant. Il affrontera un adversaire qui ne devrait pas lui poser davantage de problèmes, que cela soit le Croate Ivo Karlovic (ATP 112), 39 ans et plus aussi redoutable qu'à l'époque sur gazon, ou l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 64).

Neuer Inhalt Horizontal Line