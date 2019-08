Roger Federer (ATP 3) affrontera Juan Ignacio Londero (ATP 55) au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati pour son retour aux affaires.

Le Bâlois se mesurera pour la première fois à l'invité argentin, tombeur de l'Italien Matteo Berrettini (ATP 26) au 1er tour.

Sacré à sept reprises et finaliste malheureux l'an dernier dans l'Ohio, Roger Federer n'est plus apparu en compétition depuis le 14 juillet. Ce jour-là, il avait subi l'une des défaites les plus mortifiantes de sa carrière, manquant deux balles de match en finale à Wimbledon face à Novak Djokovic.

Vainqueur 7-6 (7/3) 6-3 de Matteo Berrettini lundi après-midi, Juan Ignacio Londero (25 ans) a quant à lui déjà disputé trois tournois depuis la quinzaine de Wimbledon. L'Argentin, qui a atteint ce lundi son meilleur classement en carrière, a notamment atteint la finale à Bastad. Mais c'était sur terre battue.

Juan Ignacio Londero s'est montré moins convaincant sur les courts en dur de Los Cabos au début du mois d'août, ne gagnant qu'un seul match. Lundi, il a décroché le premier succès de sa carrière dans un tournoi estampillé Masters 1000.

