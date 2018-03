Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 février 2018 09:24 19. février 2018 - 09:24

Roger Federer a entamé sa 303e semaine dans la peau du no 1 mondial.

Après plus de cinq ans d'attente, le Bâlois a repris le pouvoir dans le classement publié lundi par l'ATP, où il compte désormais 10'105 points, contre 9760 à son dauphin Rafael Nadal.

Ce changement à la tête de la hiérarchie mondiale était acquis à Roger Federer depuis sa qualification vendredi pour les demi-finales de Rotterdam, tournoi qu'il a ensuite remporté dimanche.

Cela faisait plus de cinq ans que le Maître n'avait plus été no 1. A 36 ans et six mois, il devient le joueur le plus âgé à atteindre le sommet du tennis mondial, dépassant le record détenu depuis 2003 par Andre Agassi, sacré à l'âge de 33 ans.

Surclassé dimanche en finale à Rotterdam, Grigor Dimitrov a néanmoins gagné une place au classement ATP. Le Bulgare est passé au 4e rang, devant désormais Alexander Zverev.

Autre joueur en vue ce week-end avec un titre à New York, le Sud-Africain Kevin Anderson a fait son entrée dans le top 10 pour occuper la 9e place, son meilleur classement à ce jour.

Eliminé d'entrée à Rotterdam, Stan Wawrinka a conservé son 13e rang.

Neuer Inhalt Horizontal Line