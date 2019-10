Roger Federer ne disputera pas la première édition de l'ATP Cup, prévue du 3 au 12 janvier en Australie.

Le Bâlois renonce pour des "raisons familiales", explique-t-il sur le site de la compétition. En conséquence, la Suisse ne jouera pas cette épreuve.

"Je regrette de me retirer de cette première ATP Cup", explique le Bâlois, qui aurait dû faire équipe avec Henri Laaksonen. "Après avoir beaucoup discuté avec ma famille et mon staff, j'ai décidé que ce serait bénéfique pour ma famille et pour mon tennis de passer deux semaines supplémentaires à la maison", ajoute-t-il.

"C'est la meilleure chose à faire si je veux continuer à évoluer aussi longtemps que possible sur l'ATP Tour, poursuit Roger Federer, qui commencera donc sa saison 2020 à Melbourne lors de l'Open d'Australie (20 janvier-2 février). "J'espère que vous (réd: mes fans) comprendrez cette décision", souligne-t-il.

La Suisse aurait dû figurer dans le groupe C de l'ATP Cup, à Sydney, où elle aurait dû affronter la Grande-Bretagne, la Belgique et une quatrième équipe. Neuf des dix premiers du classement ATP restent néanmoins inscrits pour cette compétition, qui réunira 24 équipes avec une dotation de 15 millions de dollars.

Neuer Inhalt Horizontal Line