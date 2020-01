"Je suis entré sur le court avec seulement 3 % de chance de gagner ce match !" Roger Federer était bien conscient qu'il s'attaquait à une mission pratiquement impossible jeudi soir à Melbourne.

"Trois, c'est mieux que zéro. Tu as toujours ta chance, poursuit-il. Je n'avais rien à perdre. Je ne serais pas entré sur le court ce soir s'il n'y avait aucun espoir de gagner cette demi-finale. J'ai joué de manière très relâchée en début de rencontre. Je voyais que (Novak) Djokovic n'était pas vraiment à son aise. Si j'avais mené 5-1, peut-être que mes chances de gagner ce match auraient été beaucoup plus grandes. Mais à 7-6 pour lui, cela devenait très compliqué."

Roger Federer avait reçu du corps médical, notamment après l'IRM passée mardi soir, l'assurance que sa blessure aux adducteurs n'allait pas s'aggraver durant la rencontre. "J'ai tout de même joué avec le frein à main, avoue-t-il. Surtout en défense. J'avais peur de me blesser sérieusement pour me retrouver sur le carreau pendant des semaines, des mois. Mais jouer de cette manière fait mal au coeur."

Le Bâlois est parfaitement conscient que les deux miracles réussis devant John Millman et Tennys Sandgren lui ont, au final, trop coûté. "On ne peut pas gagner un tournoi du Grand Chelem la première semaine. Mais on peut le perdre, rappelle-t-il. Ce fut le cas avec ce match de vendredi dernier contre Millman." Ce magnifique combat face à l'Australien aura laissé des traces. "Avec le recul, je m'estime très chanceux de m'être retrouvé en demi-finale, glisse-t-il. J'ai bien joué lors de cette quinzaine mais je suis convaincu que je peux encore mieux jouer."

Convaincu d'être toujours capable de remporter un tournoi du Grand Chelem, Roger Federer espère dans l'immédiat que sa blessure aux adducteurs ne l'empêchera pas de disputer le 7 février le "Match for Africa" qu'il doit livrer au Cap face à Rafael Nadal. "C'est un rêve qui va se réaliser, dit-il. Nous avons veillé à ce que ce match soit vraiment accessible à toutes les bourses. Jouer en Afrique du Sud (ndlr: le pays de sa mère) représente quelque chose d'immense pour moi." Après ce périple qui l'emmènera également en Namibie, Roger Federer retrouvera en principe le Circuit dès le 24 février à Dubaï où il partage la tête d'affiche du tournoi avec Novak Djokovic.

A propos de Djokovic, Roger Federer s'emporte devant l'affirmation que le Serbe a déjà le titre en poche à Melbourne. "Comment peut-on affirmer cela ? C'est un manque total de respect pour Dominic Thiem qui a livré mercredi soir un match de rêve contre Nadal, lance-t-il. Et Alexander Zverev n'a-t-il pas battu Djokovic en finale du Masters 2018 ? Encore une fois, tout le monde a sa chance en tennis."

