Ce contenu a été publié le 9 octobre 2018 11:13 09. octobre 2018 - 11:13

Plus apparu en compétition officielle depuis son élimination surprise à l'US Open, Roger Federer se sent prêt à défendre son titre au Masters 1000 de Shanghaï.

"Ce qui est bien, c'est qu'après m'être senti bien à l'entraînement, j'ai joué une bonne Laver Cup. J'ai pu prendre du repos après l'US Open", a assuré le numéro 2 mondial. "Je me sens là où j'ai envie d'être", a ajouté le Bâlois à propos de son état de forme.

Cette saison, "quand j'ai joué, j'ai eu beaucoup de succès. Je n'ai pas joué tant de mauvais matches, pour être honnête. Il n'y en a peut-être que deux qui me viennent à l'esprit. Et j'ai échappé aux blessures depuis plus d'un an maintenant", a enchaîné l'homme aux 20 titres majeurs, éliminé à la surprise générale dès les huitièmes de finale de l'US Open contre le 55e mondial.

C'est en tant que tenant du titre qu'il va s'engager à Shanghaï. En 2017, il avait battu en finale un Rafael Nadal absent cette année en raison d'une blessure au genou. Federer débutera son tournoi mercredi contre Medvedev, tombeur au 1er tour du Chinois Ze Zhang en trois sets 3-6 7-6 (9/7) 6-4.

