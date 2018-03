Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juin 2010 10:41 03. juin 2010 - 10:41

Teufen AR - Le premier hôtel "zéro étoile", installé dans un abri anti-atomique de Teufen, en région appenzelloise, ferme ses portes un an après son inauguration. Le projet des jumeaux et artistes st-gallois Frank et Patrick Ricklin avait attiré l'attention des médias du monde entier.

Les initiants ont annoncé la fermeture du premier hôtel "zéro étoile" sans donner les raisons de cette décision. Une conférence de presse est prévue vendredi. Les deux frères ont toujours considéré leur "Null-Stern-Hotel" comme une installation artistique. Leur projet ne visait aucun but commercial, avaient-ils déclaré lors de l'inauguration le 5 juin 2009.

